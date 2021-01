Nova Zelândia confirma outros dois casos de coronavírus

A Nova Zelândia confirmou dois novos casos da variante sul-africana do coronavírus nesta quinta-feira (28), enquanto os pesquisadores tentam determinar como o vírus chegou ao país, apesar dos rígidos controles na fronteira.



As autoridades de saúde garantem que os dois casos, um adulto e uma criança, foram infectados no mesmo hotel habilitado para quarentena onde outra pessoa deu positivo no último fim de semana, pondo um fim a mais de dois meses sem casos comunitários.



De acordo com as autoridades, o Pullman Hotel em Auckland não está aceitando novos hóspedes ou permitindo partidas enquanto examina como a infecção se espalhou.



"Parece que algo aconteceu no Pullman onde essas pessoas poderiam potencialmente entrar em contato umas com as outras, esta investigação continuará", informou o ministro para a resposta à covid-19, Chris Hipkins, ao Newstalk ZB.



Hipkins disse que todos os contatos próximos dos três casos tiveram resultados negativos até o momento. Ele espera que o surto tenha sido contido.



A Nova Zelândia impõe duas semanas de quarentena e um teste negativo a todas as pessoas que chegam do exterior antes de entrar na comunidade.



Os novos casos respeitaram todos os requisitos, mas tiveram resultados positivos após o fim da quarentena.



A variante sul-africana do coronavírus é mais contagiosa que a anterior, embora a Organização Mundial da Saúde tenha garantido que não há evidências de que seja mais grave ou mais letal.



A Nova Zelândia registrou 2.000 casos de coronavírus e 25 mortes em uma população de cerca de 5 milhões de pessoas.