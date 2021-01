França defende aos EUA que a luta contra o EI seja mantida

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, insistiu nesta quarta-feira (27) que a luta contra o grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria deve ser continuada, em sua primeira conversa telefônica com o homólogo americano, Antony Blinken.



Le Drian sublinhou "a importância de continuarmos os nossos esforços conjuntos para combater o terrorismo" no Oriente Médio e no Sahel, disse o seu entorno, na chamada que teve com o Secretário de Estado americano.



Pouco antes da chegada do sucessor Joe Biden à Casa Branca, o agora ex-presidente Donald Trump reduziu a presença militar americana no Iraque para 2.500 soldados.



A França participa da coalizão internacional liderada por Washington contra o grupo Estado Islâmico.



Além disso, ambos os chefes da diplomacia mencionaram a "necessidade de uma coordenação estreita para responder à crise iraniana".



O novo governo dos Estados Unidos disse que está pronto para voltar ao acordo sobre o programa nuclear iraniano se o Irã concordar em cumprir seus compromissos, alguns dos quais violou, depois que Washington se retirou unilateralmente do pacto e decidiu restabelecer as sanções contra Teerã.



Da mesma forma, Le Drian defendeu perante Blinken "um relacionamento transatlântico e uma aliança atlântica reforçada e reequilibrada", além de uma estreita coordenação entre a UE e os Estados Unidos nos "dossiês de comércio e China".