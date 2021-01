Petróleo fecha estável, apesar da queda de reservas nos EUA

Os preços do petróleo permaneceram quase estáveis nesta quarta-feira (27) apesar de uma queda inesperada de reservas comerciais nos Estados Unidos, em um mercado que continua preocupado com os níveis da demanda.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 0,18%, a 55,81 dólares em Londres.



E o barril de WTI para entrega no mesmo prazo subiu 0,46%, a 52,85 dólares em Nova York.



As reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos voltaram a cair com força na semana passada, uma surpresa para os analistas, segundo o informe semanal da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), divulgado nesta quarta.



As reservas comerciais de cru no país caíram 9,9 milhões de barris (mb) na semana que terminou em 22 de janeiro com base na anterior. Os analistas esperavam alta de 1,5 mb.



As reservas de ouro negro americano se situaram em 476,7 milhões de barris, assim como 5% acima da média dos últimos cinco anos.



As reservas de gasolina, enquanto isso, aumentaram 2,5 milhões de barris, superando as expectativas dos analistas, que previam uma alta de 1,3 mb.



Apesar da queda de estoques de petróleo, que faz antever uma oferta menor, o mercado continua perturbado por indícios alarmantes no campo do consumo.



"Os dados econômicos continuam mostrando o impacto negativo da segunda onda de contágios do coronavírus e as campanhas de vacinação no mundo ainda deixam a desejar", informou Bart Melek, da TD Securities.



"Isso leva muitos observadores, inclusive a TD Securities, a baixar suas previsões de demanda para 2021", continuou o especialista.