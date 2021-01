Fed adverte para perspectivas econômicas 'altamente incertas' nos EUA

As perspectivas econômicas são "altamente incertas" nos Estados Unidos, destacou nesta quarta-feira (27) o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que pediu novos estímulos.



"O ressurgimento nos últimos meses de casos de covid-19, de hospitalizações e óbitos, causa grandes dificuldades a milhões de americanos e pesa sobre a atividade econômica e a criação de empregos", destacou, ao mesmo tempo em que saudou a ideia de um estímulo fiscal adicional, que permitiria a empresas e hospitais enfrentar a crise.



Depois de dois dias de reuniões do organismo, o titular do Fed destacou durante uma coletiva de imprensa que a saúde da maior economia mundial depende do avanço da pandemia e do ritmo em que ocorra a vacinação.



O recém-empossado presidente Joe Biden quer que a vacina chegue a 100 milhões de pessoas nos primeiros cem dias de seu mandato.



Os comentários de Powell acabaram fazendo Wall Street despencar, com o Dow Jones fechando em queda de 2%.



Milhões de pessoas continuam sem emprego, criticou Powell, segundo quem a "verdadeira taxa" de desemprego é próxima de 10%, se forem incluídos aqueles que deixaram o mercado de trabalho e pararam de procurar recolocação. A taxa oficial é de 6,7%.



Neste contexto, o Fed manteve, conforme o esperado, as taxas de juros em uma margem de 0% a 0,25%, como ocorre desde março de 2020, quando a pandemia sacudiu bruscamente a economia americana.



Estas taxas continuarão nestes níveis historicamente baixos até que o país recupere o pleno emprego e a inflação se aproxime dos 2% ou esteja "em vias de superar moderadamente os 2%", destacou o titular do Fed.



Esta reunião de 2021, a primeira desde que Biden foi empossado, marca um retorno a relações mais clássicas entre o Fed e o governo, depois da turbulência da era Trump, que criticava frequentemente a instituição.



- Planos de ajuda -



A reunião do Fed ocorreu depois que o Congresso votou um plano de ajuda de 900 milhões de dólares no fim de dezembro, com ajudas diretas às famílias.



Biden pretende que o Congresso aprove um plano de estímulo econômico de 1,9 trilhão de dólares.



Segundo Powell, isso aportará a ajuda necessária às empresas e aos hospitais.



O plano busca aportar ajuda imediata às famílias e às empresas e dinamizar a vacinação. Será seguido, segundo o governo, de um plano de investimentos, cujas características não foram definidas.



A reunião do Fed terminou na véspera da divulgação do PIB dos Estados Unidos para o quarto trimestre de 2020.