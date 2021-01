Facebook fecha ano da pandemia com US$ 11 bilhões de lucro líquido no 4º trimestre (+53%)

O Facebook faturou mais de 28 bilhões de dólares, essencialmente com publicidade, no último trimestre de 2020, e teve um lucro líquido de 11,22 bilhões de dólares, 53% a mais que no mesmo período do ano passado, devido à explosão do uso de redes sociais durante a pandemia.



O número de usuários aumentou ainda mais durante as comemorações de fim de ano.



Até 31 de dezembro, 3,3 bilhões de pessoas acessaram pelo menos uma vez por mês uma das quatro plataformas e serviços de mensagens do grupo (Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp), segundo nota divulgada nesta quarta-feira (27).



A gigante de tecnologia espera, porém, "ventos contrários" em 2021 devido ao aumento da confidencialidade dos dados em dispositivos da marca Apple, de acordo com o comunicado.



