Israel fecha passagens terrestres para frear a propagação da covid-19

O ministro do Interior israelense, Arye Deri, anunciou nesta quarta-feira (27) que as passagens terrestres com a Jordânia e o Egito ficarão fechadas aos viajantes em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.



A decisão segue à do fechamento do aeroporto internacional de Israel, que entrou em vigor na terça.



As passagens que serão fechadas são as do rio Jordão e Arava - ambas com a Jordânia - e Taba, com o Egito.



Esta ordem entrará em vigor às 04H00 GMT (01h de Brasília) de quinta-feira e será mantida até, pelo menos, o domingo, quando a proibição iniciar a viagens aéreas também vai expirar.



A passagem de Allenby, controlada por Israel, situada na Cisjordânia e conectada com a Jordânia, permanecerá aberta só para os palestinos, segundo o comunicado.



Deri explicou ter ordenado o fechamento das passagens para evitar que as pessoas busquem alternativas ao avião para entrar no país.



Israel impôs seu terceiro confinamento nacional devido à pandemia de covid-19 no fim de dezembro e o mesmo foi estendido no começo deste mês até 31 de janeiro, devido a um aumento nas mortes pela doença.



Espera-se que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, volte a prorrogá-lo nos próximos dias.



Cerca de 2,8 milhões de israelenses receberam a primeira das duas doses das vacinas contra o novo coronavírus, e metade dos habitantes já tomaram a segunda.



O país tem nove milhões de habitantes.