Polônia promulga proibição quase total do aborto

O governo polonês anunciou, nesta quarta-feira (27), a promulgação de uma sentença do Tribunal Constitucional que praticamente proíbe o aborto no país.



"A sentença será publicada hoje (quarta-feira) no Diário Oficial", explicou o Centro de Informação Governamental. A decisão do alto tribunal foi tomada em outubro.



O Tribunal Constitucional, reformado pelos conservadores que estão no poder, se declarou em outubro contra a interrupção voluntária da gravidez em caso de malformação grave do feto, alegando que é "incompatível" com a Constituição, o que leva à proibição do aborto exceto em caso de estupro ou incesto, ou quando a vida da mãe corre risco.



Desde o anúncio da sentença do Tribunal, reformado pelo partido ultracatólico Direito e Justiça (PiS) no poder, em 22 de outubro, foram realizadas várias manifestações em massa na Polônia contra a medida.



Nesta quarta-feira, foram convocados protestos em frente à sede do Tribunal Constitucional, em Varsóvia, e em outras cidades do país.



"Pedimos a todos para ir às ruas. Expressem sua raiva como melhor achar", declarou hoje à imprensa Marta Lempart, do movimento "Greve de Mulheres".



"A Polônia em seu conjunto se mobiliza, não só em Varsóvia, estamos prontos! Quando falamos do inferno das mulheres, já podemos falar do inferno do governo. Vamos preparar um inferno para eles", acrescentou Klementyna Suchanow, militante do mesmo movimento.