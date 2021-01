As reservas comerciais de petróleo cru nos Estados Unidos voltaram a baixar com força na semana passada, uma surpresa para os analistas - é o que aponta o informe semanal da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA) divulgado nesta quarta-feira (27).



As reservas comerciais de cru no país caíram 9,9 milhões de barris (mb) na semana que terminou em 22 de janeiro, na comparação com a anterior. Os analistas esperavam uma alta de 1,5 mb.