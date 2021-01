Ao menos 750 pelicanos morrem em grande parque ornitológico senegalês

Ao menos 750 pelicanos morreram em um grande parque ornitológico do norte do Senegal, um desastre natural cujas causas se desconhecem e que obrigou o fechamento do local, informaram as autoridades.



"Em 23 de janeiro, após uma patrulha, foi comprovada a morte de 750 pelicanos (740 jovens e 10 adultos)", disse o ministério do Meio Ambiente em nota.



Criado em 1971, o parque nacional de aves de Djoudj faz parte do patrimônio mundial da UNESCO e é um dos lugares mais visitados do país.



O parque é composto por zonas úmidas e savanas, com lagos, reservatórios e pântanos. No total, abriga cerca de 400 espécies de pássaros, o que representa um total de três milhões de aves.



O ministério ordenou a realização de autópsias para determinar a causa das mortes dos pelicanos, que a princípio não estão relacionadas com um surto de gripe aviária no oeste do país.



"A gripe aviária só afeta os pássaros que comem grãos. Os pelicanos comem pescado", disse à AFP o diretor dos parques nacionais, Bocar Thiam.