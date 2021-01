Uma gangue de ladrões invadiu uma joalheria em Paris na terça-feira com golpes de machado, causando uma perda estimada em cerca de 500.000 euros, segundo uma fonte próxima à investigação informou a AFP nesta quarta-feira (27).



"Eles bloquearam a porta com uma motocicleta e três homens quebraram as janelas com machados para levar as joias", disse a fonte.



O assalto ocorreu no centro da capital francesa na terça-feira, por volta das 18h, no horário do toque de recolher imposto pela crise na saúde.



A brigada de repressão ao banditismo (BRB) abriu uma investigação para localizar os ladrões.