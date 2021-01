Wall Street fecha praticamente estável

A bolsa de Nova York fechou praticamente estável e mais inclinada para o vermelho nesta terça-feira (26), apesar de resultados das empresas melhores do que o esperado.



O índice Dow Jones recuou 0,07% a 30.937,04 pontos, cifra similar à do Nasdaq, que fechou em 13.626,06 unidades. Enquanto isso, o S&P; 500 perdeu 0,15% a 3.849,62 pontos.



O mercado se manteve prudente em uma semana de muitos resultados de empresas e à espera nesta quarta-feira dos resultados da primeira reunião da política monetária do ano do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



"Não esperamos nada dramático", disse JJ Kinahan, da Ameritrade.



Segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital Markets, "os preços já levaram em conta a temporada de resultados, a perspectiva de um novo estímulo, e inclusive uma futura melhora econômica".



"O que resta para se levar em conta?", pergunta-se este especialista, destacando que o mercado está pronto "para uma melhora".



