Elon Musk e Jeff Bezos trocam farpas por projetos espaciais

Jeff Bezos e Elon Musk, as duas pessoas mais ricas do mundo, trocaram farpas nesta terça-feira (26) em relação aos respectivos projetos de prover internet por meio de satélites.



Os planos de ambos estão em avaliação pelas autoridades.



Bezos, fundador da Amazon e da empresa espacial Blue Origin, que realiza o "Projeto Kuiper", emitiu um comunicado em que afirma que o projeto "Starlight" da empresa de Musk, a SpaceX, busca mudanças que "podem criar um ambiente mais perigoso para colisões no espaço" e gerar maior interferência de rádio.



O Projeto Kuiper, com orçamento de 10 bilhões de dólares, será capaz de fornecer internet a partir do espaço e já recebeu permissão do governo dos Estados Unidos para instalar 3.000 satélites em órbita baixa.



A SpaceX lançou no espaço pequenos satélites para formar um sistema global de banda larga e pede às autoridades permissão para colocá-los em órbitas mais baixas, o que preocupa a Amazon.



"Apesar do que a SpaceX posta no Twitter, são as mudanças propostas pela SpaceX que vão sufocar a competição entre os sistemas de satélite", acrescentou Bezos, ressaltando suas objeções às autoridades.



"É claro o interesse da SpaceX em sufocar a concorrência em seus primeiros dias, se possível, mas certamente não é do interesse do público", continuou a empresa de Bezos.



Musk, por sua vez, respondeu garantindo que seu projeto "Starlink" progride mais rápido do que o do rival.



"O que não beneficia o público é atrasar o Starlink hoje em favor de um sistema de satélites da Amazon que está, na melhor das hipóteses, há vários anos de ser operacional", tuitou o bilionário sul-africano.



A SpaceX disse em uma carta à Comissão Federal de Comunicações que as mudanças nas órbitas não irão interferir com as de seus rivais.



A empresa de Musk lançou seu principal foguete, o Falcon 9, com uma carga de 143 satélites no domingo.



A comunidade científica expressou preocupação com o número de objetos que se acumulam no espaço ao redor da Terra.



A SpaceX afirma que seus satélites são projetados para pegar fogo na reentrada na atmosfera após vários anos de serviço.