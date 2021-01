Da ensolarada Flórida, Trump projeta sua sombra sobre o Partido Republicano

Ele se foi e está jogando golfe, mas de seu refúgio na Flórida, Donald Trump planeja sua vingança também.



Muitos americanos, incluindo talvez várias figuras republicanas, que desejavam que o ex-presidente desaparecesse de sua luxuosa residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, estão decepcionados.



Com a aproximação do julgamento de impeachment contra Trump em Washington, o ex-presidente deixa claro aos senadores republicanos que não devem esquecer que ele é uma força maior.



O anúncio na segunda-feira da abertura do "Gabinete do Ex-Presidente" em sua nova cidade foi um lembrete gritante.



"O presidente Trump será para sempre um campeão do povo americano", disse o comunicado.



- Condenação improvável -



Os senadores estão considerando o destino de Trump no primeiro impeachment contra um ex-presidente.



E depois da versão do ano passado, é a primeira vez que um presidente é submetido a tal processo duas vezes nos Estados Unidos.



São necessários pelo menos 17 senadores republicanos para se juntar às 50 cadeiras democratas na câmara alta para que Trump seja condenado.



A cada dia que passa, essa possibilidade parece menos provável.



Muitos legisladores republicanos estão furiosos com Trump pela maneira como ele levou seus apoiadores a marcharem até o Congresso em 6 de janeiro para interromper a certificação da vitória eleitoral de Biden.



Mas eles também querem recuperar a maioria do Senado e da Câmara dos Representantes nas eleições intermediárias de 2022 e da Casa Branca nas eleições de 2024.



Pelo menos por enquanto, ser pró-Trump é o melhor caminho a seguir.



De acordo com uma pesquisa de janeiro do The Washington Post-ABC News, quase seis em cada dez republicanos e independentes com tendências republicanas acreditam que o partido deve permanecer sob a liderança de Trump.



- Pressões -



A principal forma de lobby de Trump é ameaçar legisladores desleais com o apoio de seus rivais nas primárias do partido antes das eleições de meio de mandato de 2022.



O endosso de Trump na segunda-feira à candidatura de sua ex-secretária de imprensa, Sarah Huckabee Sanders, para governador do Arkansas, foi uma demonstração clara de sua força política.



Sanders compete com figuras mais proeminentes no partido, mas vence a corrida para ser a acólita mais leal de Trump, então ela pode esperar a recompensa. Para aqueles que não passaram no teste de lealdade, dias de nervosismo o aguardam.



Durante os quatro anos de sua presidência, Trump esmagou praticamente toda a oposição interna. E ele gostaria de se vingar da avalanche de críticas por suas ações em 6 de janeiro.



A lista inclui os 10 republicanos da Câmara que votaram ao lado dos democratas para impugná-lo, que provavelmente enfrentarão desafios nas primárias.



Se os senadores republicanos votarem a favor de sua condenação, serão alvo de dura resposta do ex-presidente e das bases republicanas que acreditam em sua mentira de que roubaram sua vitória eleitoral.



Em resposta a notícias de que Trump está considerando fundar um partido separatista de direita, seu conselheiro Jason Miller disse a Axios que o ex-presidente apóia o Partido Republicano, por enquanto.



"Depende totalmente dos senadores republicanos se isso se transforma em algo mais sério", disse ele.



- Ivanka em cena? -



Um dos republicanos que sente a tensão é o senador da Flórida Marco Rubio, que critica o impeachment como "uma perda de tempo" e chama isso de "vingança da esquerda radical". Mas isso é o suficiente?



Rubio não apoiou as tentativas de último minuto de Trump de evitar a certificação parlamentar da vitória de Biden, potencialmente colocando-o na mira.



Há muita especulação de que a cadeira de Rubio poderia ser contestada nas primárias de 2022 por ninguém menos que Ivanka Trump, filha do ex-presidente e ex-conselheira da Casa Branca.



Questionado sobre essa possibilidade pela Fox News no domingo, Rubio respondeu: "Gosto de Ivanka."