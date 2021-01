'Paquita La del Barrio' e 'Quico' entram para a política mexicana

A cantora "Paquita La del Barrio" e o ator Carlos Villagrán, conhecido pelo personagem "Quico" na popular série "Chaves", se inscreveram como pré-candidatos às eleições mexicanas de deputados e governadores em junho próximo.



"Amo as pessoas", disse, com lágrimas nos olhos, Francisca Viveros, intérprete de 'rancheras' (música típica mexicana) e famosa por canções do tipo dor-de-cotovelo como "Rata dos patas", ao ser apresentada na noite da segunda-feira pelo partido minoritário Movimento Cidadão como aspirante a uma vaga no Legislativo do município de Misantla (estado de Veracruz, leste).



A cidade pertence a Alto Lucero, onde nasceu a cantora de 73 anos.



"Não sei o que venho fazer aqui, só seu que tem pessoas atrás de mim que são as que vão me ensinar como administrar este assunto", acrescentou, após pedir para não ser julgada por sua decisão de entrar na política.



"Paquita" se soma a "Quico", que se registrou há duas semanas como pré-candidato do partido local Querétaro Independiente ao governo deste estado do centro do país e à prefeitura da capital regional.



"Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, que me causa uma honra enorme", disse à imprensa o ator de 77 anos, que popularizou "Quico" pela forma peculiar de chorar.



Outra celebridade que poderia disputar as eleições deste ano é Lupita Jones, ex-Miss Universo 1991.



O conservador Partido Ação Nacional começou negociações com a ex-modelo e atual diretora do concurso Mexicana Universal, de 52 anos, para que dispute o governo de Baja California (noroeste), em coalizão com outros movimentos políticos.



Em 6 de junho, mais de 90 milhões de mexicanos votarão para eleger 15 governadores, 500 cargos no legislativo federal e mais de 20.000 locais.