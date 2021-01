O presidente russo, Vladimir Putin, apresentou um projeto de lei que prevê estender por cinco anos o acordo russo-americano New Start sobre a limitação do armamento nuclear, que expira em 5 de fevereiro, informou nesta terça-feira (26) a Câmara baixa do Parlamento russo.



"O acordo prevê a possibilidade de estendê-lo por um período de até cinco anos, se Rússia e Estados Unidos tomarem a decisão (...) Em janeiro de 2021, um acordo de princípio entre as partes foi alcançado para uma extensão por cinco anos", informou a Duma em seu site oficial na internet.