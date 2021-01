Israel reabre missão diplomática no Marrocos

Israel anunciou nesta terça-feira (26) a reabertura de sua missão diplomática no Marrocos depois de 20 anos de fechamento, após a normalização das relações no mês passado.



David Govrin, embaixador de Israel no Egito entre 2016 e 2020, chegou nesta terça-feira a Rabat como novo encarregado de negócios, disse o ministério das Relações Exteriores israelense, estimando que se tratava de um "dia de celebrações para o Estado de Israel".



Marrocos foi o quarto país árabe a anunciar em 2020 a normalização de suas relações com Israel, depois dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão.



Os dois países assinaram em dezembro em Rabat um acordo de normalização de seus vínculos mediado pelos Estados Unidos.