Lesões na língua e manchas nos pés e mãos podem ser sintomas de COVID-19

Pacientes sofreram ardor ou vermelhidão nos pés e nas mãos e, às vezes, com manchas e descamação (foto: Reprodução/Pixabay)

Lesões nae manchas nose naspodem serdae sua detecção ajudaria a diagnosticar a doença precocemente, de acordo com umrealizado com pacientes com coronavírus em, cujos resultados foram divulgados nesta terça-feira.A investigação, realizada em abril com 666 pacientes com COVID-19 internados no hospital de campanha instalado no pavilhão dos congressos Ifema, constatou que 25% apresentavam alterações na língua e 40% nos pés e nas mãos, segundo comunicado do governo da capital espanhola.O estudo, publicado no British Journal of Dermatology na forma de uma "research letter", detectou um aumento no tamanho da língua e lesões nas papilas na forma de manchas lisas em vários pacientes, "frequentemente associadas a perda do paladar".Da mesma forma, outros pacientes sofreram ardor ou vermelhidão nos pés e nas mãos e às vezes observaram manchas e descamação, segundo o comunicado.Juntamente com os sintomas característicos da COVID-19, como tosse e febre, "eles podem ser sinais-chave para um diagnóstico precoce desta doença", indicou o estudo.A pesquisa foi conduzida pelo serviço de dermatologia do Hospital Universitário de La Paz em Madri e vários médicos de atenção primária que cuidaram de pacientes internados no Ifema, que receberam pacientes com covid-19 devido ao transbordamento de outros hospitais durante a primeira onda da pandemia.