Tratamento da farmacêutica Lilly reduz contágios e mortes por covid-19

A combinação de dois anticorpos sintéticos pela empresa farmacêutica norte-americana Eli Lilly reduziu em 70% hospitalizações e mortes por covid-19 em pacientes de alto risco, com testes positivos recentes - anunciou a empresa nesta terça-feira (26).



"Bamlanivimab e etesevimab juntos têm o potencial de ser um tratamento importante que reduz, significativamente, as hospitalizações e a morte em pacientes com covid-19 de alto risco", disse o diretor científico da Lilly, Daniel Skovronsky.



Os resultados foram obtidos de um estudo de fase 3, envolvendo 1.035 pessoas.



O tratamento também reduziu a carga viral dos pacientes e o tempo de recuperação da doença.



Os pacientes receberam um placebo, ou a combinação de 2,8 gramas de cada um dos dois anticorpos.



Houve 11 mortes, ou internações, entre os pacientes que receberam o tratamento, 2,1% desse grupo. No placebo, foram 36 mortes, ou hospitalizações, correspondente a 7% do grupo.



Isso significa que a terapia representou uma redução de risco de 70%. O resultado foi estatisticamente significativo, o que torna improvável uma ocorrência aleatória.



Houve dez óbitos no total, todos entre os pacientes que tomaram placebo, e nenhum no grupo de terapia.



A empresa disse que continuará estudando o medicamento em outro ensaio para examinar se doses mais baixas produziriam o mesmo impacto.



Os anticorpos monoclonais são versões das defesas naturais do corpo fabricadas em laboratório com o objetivo de combater infecções.