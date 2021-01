Incerteza na Argentina por atrasos na entrega de vacinas Sputnik V da Rússia

A chegada de um carregamento de vacinas Sputnik V da Rússia para a Argentina previsto para esta semana foi adiado sem nova data, admitiu nesta terça-feira (26) à AFP uma fonte do governo argentino.



"Ainda não", foi a resposta do porta-voz quando questionado se a partida do voo que deve retirar as doses do laboratório Gamaleya já foi reprogramada.



O avião da companhia aérea Aerolíneas Argentinas que deveria partir para a Rússia no domingo para transportar o carregamento "será reprogramado o mais rápido possível, uma vez que contemos com a confirmação de todos os atores que participam da rede logística que permite o traslado das vacinas", informou em sua conta do Twitter Pablo Ceriano, presidente da companhia.



Esta seria a terceira saída da Sputnik V, vacina que a Argentina começou a administrar desde 29 de dezembro.



A Argentina recebeu até o momento 600.000 doses das 19,4 milhões que a Rússia se comprometeu a entregar até o final de fevereiro. O acordo contempla a possibilidade de comprar mais cinco milhões.



O país sul-americano está em plena etapa de vacinação com a segunda dose em sua equipe de saúde, segundo o planejamento da campanha de vacinação voluntária que estebelce os maiores de 60 anos como prioridade para a próxima etapa.



O Ministério da Saúde não comunicou as razões do atraso.