Huawei inaugurará em 2023 fábrica na França, a primeira fora da China

A gigante chinesa de telecomunicações Huawei vai inaugurar em 2023 sua primeira fábrica de componentes fora da China, na região francesa da Alsácia (leste), anunciaram nesta terça-feira (26) os responsáveis do projeto.



A construção deste complexo industrial, que vai fabricar estações de base, poderá começar este ano e "produzir as primeiras estações móveis durante 2023", anunciou a vice-presidente e membro do conselho administrativo da Huawei Catherine Chen, durante coletiva de imprensa em Estrasburgo.



A fábrica da empresa chinesa, batizada de "Huawei European Wireless Factory", custará cerca de 200 milhões de euros (cerca de 242 milhões de dólares) e produzirá os principais componentes das estações destinadas ao mercado europeu, que incorporarão a tecnologia 5G.



Em sua declaração, a Huawei expressou seu desejo de construir uma "fábrica ecológica" usando "materiais e processos de construção ecologicamente responsáveis" e "limitando drasticamente o impacto energético" da fábrica.



A Huawei anunciou que seu centro de produção gerará 300 empregos diretos e poderá fabricar o equivalente a 1 bilhão de euros (1,2 bilhão de dólares) em componentes por ano.



Entre os anúncios que a gigante chinesa fez recentemente está a criação em Paris de um centro de I+D, uma campanha para mostrar a vontade de se estabelecer na região no longo prazo.