Soldados israelenses matam palestino que tentou ataque com faca na Cisjordânia

O Exército israelense matou um palestino nesta terça-feira (26) depois que ele tentou atacar vários soldados com uma faca na Cisjordânia, informaram fontes militares israelenses e o ministério palestino da Saúde.



Soldados israelenses identificaram um agressor que tentou apunhalar outros dois militares no cruzamento de Gitai Avisar, perto da cidade de Naplusa, ao norte da Cisjordânia, disse o Exército em um comunicado.



"Um dos soldados impediu as múltiplas tentativas do agressor de lhes atacar e o comandante que estava no local disparou e o neutralizou", acrescentou o texto.



Um porta-voz do Exército disse depois à AFP que o "terrorista morreu".



Nenhum soldado israelense ficou ferido, segundo o Exército.



O ministério palestino da Saúde informou recebeu dados sobre um "cidadão" morto pelo Exército israelense, mas que ele ainda não conseguiu ser identificado.



A Cisjordânia é um território palestino ocupado por Israel desde 1967. Cerca de 2,8 milhões de palestinos vivem lá, além de 450.000 israelenses, em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.