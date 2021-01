Rússia e EUA mantêm contatos 'enérgicos' pelo tratado New Start

Rússia e Estados Unidos mantêm "contatos enérgicos" para prorrogar o tratado de desarmamento nuclear New Start, que expira em 5 de fevereiro, anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta terça-feira (26).



"Estão sendo realizados contatos enérgicos porque resta cada vez menos tempo antes de expirar o acordo", disse Peskov à imprensa.



Esses contatos e os "esforços enérgicos são necessários para finalizar a extensão" do último grande acordo de redução e limitação de armas entre antigos rivais da Guerra Fria, afirmou.



A prorrogação do acordo é "a principal questão da agenda bilateral" e "é do interesse de ambos países, assim como do mundo inteiro", disse Peskov.



O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs na quinta-feira, um dia após sua posse, prorrogar o tratado por cinco anos, uma proposta que foi "bem recebida" pelo Kremlin.



Assinado em 2010, o tratado New Start sobre armas nucleares estratégicas limita os arsenais da Rússia e Estados Unidos a um máximo de 1.550 ogivas para cada um, o que significa uma redução de quase 30% em comparação com o limite anterior estebelecido em 2002.



Também limita o número de lançadores e bombardeiros pesados para 800, que ainda é suficiente para destruir a Terra várias vezes.



As negociações para a renovação do acordo estavam estagnadas durante toda a presidência de Donald Trump.