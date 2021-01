Tornado deixa um morto e vários feridos no Alabama

Um tornado deixou um morto, e vários feridos em estado grave, além de severos danos no Alabama, no sudeste dos Estados Unidos - informou a imprensa local nesta terça-feira (26).



A tormenta, que atingiu a cidade de Fultondale na noite de segunda-feira, causou "danos significativos", tuitou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês).



Uma pessoa morreu e pelo menos cinco pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves, relatou o chefe de Polícia de Fultondale, D.P. Smith, em entrevista ao site de notícias local AL.com.



Smith disse que o indivíduo morreu depois que uma árvore desabou em sua casa, enquanto se protegia do tornado no porão.



"Foi como se uma bomba tivesse explodido", disse Sam Moerbe, de 18 anos, ao AL.com.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam casas e edifícios reduzidos a lascas, carros destruídos e estradas bloqueadas.



As equipes de resgate continuavam trabalhando nesta terça de manhã, e as autoridades pediram às pessoas que se mantenham afastadas da região.



"Ainda temos pessoas presas em casas", informou o prefeito Larry Holcomb ao jornal The New York Times.



Jim Coker, diretor de Emergências do condadol de Jefferson, disse que a cidade de Centre Point também foi afetada, mas não deu um número exato de pessoas feridas.



O serviço de bombeiros da cidade vizinha de Homewood tuitou que estava enviando "unidades para ajudar nas operações de busca e resgate".



Janice Hamilton, que vive em Fultondale, contou à AL.com que estava na cama quando começou a tempestade.



"O telhado e as paredes voaram", contou. "Foi questão de segundos. Tudo desapareceu".



Um usuário do Twitter escreveu que sua casa foi "destruída", e acrescentou: "Quase cada casa em nosso bairro em Fultondale está totalmente destruída".



Os sobreviventes estão sendo levados ao Gardendale Civic Center.



O forense do condado de Jefferson, Bill Yates, confirmou também a morte de uma pessoa em declarações à rede CNN e acrescentou que os danos causados pela tempestade são "significativos".



O NWS mantém o alerta de tornado, para esta terça, em grande parte do Alabama.



