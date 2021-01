Primeiro-ministro comunica gabinete intenção de renunciar ao cargo na Itália

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, informou ao gabinete que renunciará ao cargo nesta terça-feira, 26, após o colapso da coalizão governista em meio à crise deflagrada por Matteo Renzi, do partido Itália Viva. O premiê, agora, comunicará a decisão ao presidente Sérgio Mattarella, que pode incumbi-lo de tentar formar um novo governo.



Conte é apoiado pelas legendas Movimento 5 Estrelas (M5S) e Partido Democrático, além de outras siglas nanicas.



Para conseguir voltar ao governo, ele precisará arregimentar apoio dos conservadores ou tentar negociar o retorno do grupo de Renzi, que decidiu sair da coalizão por insatisfações a respeito da alocação dos recursos do fundo de recuperação da União Europeia.