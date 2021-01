Agricultores indianos protestam em Nova Délhi

Ao volante de seus tratores, milhares de fazendeiros cruzaram as barreiras policiais para protestar em Nova Délhi, onde um desfile militar está previsto para celebrar o Dia da República.



O governo havia autorizado a manifestação de dezenas de milhares de agricultores de trator, desde que não interrompessem a parada militar.



Os agricultores se concentraram, porém, nas três principais vias de acesso à capital indiana, onde as forças de segurança tentaram bloqueá-los com barreiras de contêineres e caminhões. A polícia disparou gás lacrimogêneo em duas das três manifestações.



"Vamos mostrar ao governo que somos sérios", declarou o agricultor Nareesh Singh, ao ligar o motor de seu trator em Singhu, um subúrbio de Nova Délhi.



Longas colunas de tratores se dirigiam para a capital por várias estradas.



Dezenas de milhares de agricultores acampam desde novembro nos principais portas de entrada da cidade.



Os agricultores lutam contra as reformas que visam à liberalização dos mercados agrícolas.



Em um primeiro momento, o governo se opôs à marcha dos tratores no dia do feriado nacional, chamando-a de "vergonha para a nação".



Sem mencionar os agricultores, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou seus compatriotas com uma mensagem no Twitter.



"Desejo a todos os povos da Índia um feliz Dia da República", tuitou Modi.