Economia sul-coreana contraiu em 2020 pela primeira vez em 20 anos (-1%)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul contraiu 1% em 2020, o pior resultado em mais de duas décadas, anunciou o Banco Central da Coreia nesta terça-feira (26), estimando que a economia do país será uma das menos afetadas da OCDE pelos efeitos da pandemia.



Esta contração deveu-se à fragilidade do consumo privado e das exportações, explicou o Banco Central. É a maior queda desde 1998, quando o PIB do país despencou 5,1% como resultado da crise financeira asiática.



No quarto trimestre de 2020, a 12ª economia mundial registrou crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior. Foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento do PIB desde o início da pandemia.



As exportações aumentaram 5,2% no quarto trimestre em relação aos três meses anteriores, compensando a queda do consumo privado devido ao endurecimento das medidas para conter a propagação da covid-19.



Em novembro, o Banco Central sul-coreano previu um crescimento de 3% em 2021.



A Coreia do Sul conseguiu, graças a testes em massa de diagnóstico e rastreamento de casos, praticamente erradicar em seu território a epidemia, que matou mais de dois milhões de pessoas no mundo.



No final do ano, as autoridades reforçaram as medidas para conter um novo surto de casos.