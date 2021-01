Paraguai troca ministros das Relações Exteriores e do Interior

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, empossou nesta segunda-feira (25) seus novos ministros das Relações Exteriores e do Interior, ao cumprir metade de seu mandato de cinco anos.



Euclides Acevedo, advogado e político de centro esquerda de 70 anos, assumiu como chanceler no lugar de Federico González, diplomata de carreira que foi nomeado para a direção da hidroelétrica paraguaio-brasileira de Itaipu.



O chefe de Estado, do direitista Partido Colorado, também empossou no ministério do Interior Arnaldo Giuzzio, outro advogado que milita na oposição de centro-esquerda.



Ex-senador pelo Partido Democrático Popular (PDP), o novo secretário de Estado, de 53 anos, chefiava a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e substitui Acevedo no cargo.



Abdo disse em uma mensagem que seu governo recebe muitos questionamentos, "legítimos ou não", e fez um chamado "a um debate transparente e não só uma bandeira reacionária ou eleitoreira".



O Paraguai celebrará em novembro deste ano eleições municipais, suspensas em 2020 por causa da pandemia de covid-19.