Doze mortos em acidente de ônibus no sul do Brasil

Pelo menos 12 pessoas morreram e nove ficaram feridas nesta segunda-feira(25) em um acidente de ônibus em uma rodovia no sul do Brasil.



O acidente ocorreu no início da manhã, quando o veículo capotou ao sair da rodovia BR-376, próximo ao município de Guaratuba, litoral do estado do Paraná, por motivos ainda não esclarecidos, informou à AFP um porta-voz da Polícia Militar desse estado.



Até o momento, são 12 mortos e nove feridos, cinco deles em estado grave.



No ônibus, viajavam 59 pessoas (57 passageiros e dois motoristas), procedentes do estado do Pará (norte) com destino a Florianópolis (SC).



Dois helicópteros e várias ambulâncias dos serviços médicos paranaense e catarinense participavam do resgate.