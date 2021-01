O presidente chinês, Xi Jinping, alertou nesta segunda-feira (25) no Fórum Econômico de Davos que uma "nova Guerra Fria" está sendo travada virtualmente, e pediu unidade global em face da pandemia do coronavírus.



Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, Xi se apresentou como um defensor do multilateralismo e da globalização, como fizera neste mesmo fórum há quatro anos, pouco antes de Donald Trump chegar ao poder.