O presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador (foto: AFP)

O presidente do, Andrés Manuel, 67 anos, informou neste domingo (24) estar infectado pela, que seus sintomas são leves e que se sente otimista."Lamento informar que estou infectado com COVID-19. Os sintomas são leves, mas já estou sob tratamento médico", relatou López Obrador em uma breve mensagem em sua conta oficial no