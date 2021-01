Israel fecha aeroportos para frear propagação da covid-19

Israel anunciou neste domingo (24) que proibirá a decolagem ou pouso da maioria das aeronaves por uma semana para impedir a propagação de novas cepas do coronavírus.



"Fechamos o céu, com raras exceções, para evitar a entrada de mutações de vírus e para garantir que avancemos rapidamente com nossa campanha de vacinação", anunciou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.



A medida entrará em vigor à meia-noite de segunda para terça-feira até 31 de janeiro, disse um comunicado do chefe do gabinete do governo.



Estarão autorizados voos de carga e combate a incêndio, bem como para tratamento médico, funerais ou procedimentos judiciais.



Funcionários do Ministério da Saúde e do Interior decidirão sobre os pedidos de voos "para necessidades humanitárias ou pessoais", disse o comunicado.



Israel respeita, desde dezembro, um terceiro confinamento que irá até final de janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 2,5 milhões dos 9 milhões de habitantes já foram vacinados.