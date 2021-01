Toque de recolher na Holanda gera confrontos com polícia e saques

Várias manifestações contra o toque de recolher em vigor desde sábado (23) na Holanda resultaram em confrontos com a polícia - informaram jornais e autoridades locais.



A polícia usou jatos d'água e cães para dispersar a multidão em Museumplein, uma praça no centro de Amsterdã, onde centenas de manifestantes estavam reunidos, de acordo com a televisão NOS.



Em Eindhoven (sul), onde várias centenas de pessoas se concentraram, as forças da ordem usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, relata a televisão regional Omroep Brabant.



"Pelo menos 30 pessoas foram presas", declarou a polícia local à AFP neste domingo (24), acrescentando que ainda não há um balanço de possíveis feridos.



Segundo a imprensa local, vários veículos foram incendiados, e lojas na Estação Central de Eindhoven, saqueadas.



Um centro de detecção de covid-19 foi incendiado na localidade de Urk (norte), um fato "que ultrapassa todos os limites" - nas palavras do ministro da Saúde, Hugo de Jonge.



A Holanda iniciou ontem seu primeiro toque de recolher, de 21h a 4h30, desde a Segunda Guerra Mundial, como parte da luta contra a pandemia da covid-19.