Suécia proíbe chegadas da Noruega por variante inglesa do coronavírus

A Suécia proibiu, neste domingo (24), a entrada em seu território de pessoas procedentes da Noruega por três semanas, depois que um surto da variante britânica do coronavírus apareceu perto de Oslo.



Esta medida já era aplicada ao Reino Unido e à Dinamarca.



Devido ao semiconfinamento que as autoridades norueguesas decretaram em Oslo e seus arredores no sábado, o governo sueco advertiu sobre o risco de os noruegueses decidirem se deslocar para a Suécia, o que poderia agravar a pandemia de covid-19 no país.



"Como as lojas norueguesas estão fechadas, existe o risco de os noruegueses virem para a Suécia e contribuírem para o [aumento] das infecções e a formação de grupos", afirmou o ministro sueco do Interior, Mikael Damberg, em uma entrevista coletiva.



As pessoas que vivem e trabalham na Suécia não serão, porém, afetadas pela medida, que entrará em vigor na segunda-feira à meia-noite e permanece até 14 de fevereiro.