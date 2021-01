Oslo em semiconfinamento devido a surto de variante inglesa do coronavírus

O governo norueguês anunciou neste sábado (23) medidas de semiconfinamento, as mais rígidas desde o início da epidemia, em Oslo e região após a detecção de um surto da variante inglesa em uma cidade próxima à capital.



A partir deste sábado, lojas e centros comerciais permanecerão fechados, exceto aqueles considerados essenciais, deslocamentos e refeições com amigos serão desestimulados e as prefeituras terão o poder de fechar escolas em Oslo e em nove municípios da região.



"Implementamos as medidas mais rígidas desde março passado, em dez municípios. Em alguns casos, estamos indo mais longe do que em março", disse o ministro da Saúde, Bent Høie, em coletiva de imprensa. "A vida diária será difícil para muitos", reconheceu o ministro.



Todos os eventos públicos, ao ar livre ou não, estão suspensos, exceto funerais. Os restaurantes só podem servir comida para viagem.



O parlamento norueguês, por sua vez, anunciou uma redução de suas atividades ao mínimo na próxima semana e vai optar pelo teletrabalho.



Todas as atividades esportivas, incluindo as de alto nível, foram suspensas em Oslo e nos outros nove municípios afetados, informou a Federação Esportiva.



Casos da variante inglesa da covid-19, que as autoridades britânicas suspeitam ser até 30% mais letal, foram detectados em uma casa de repouso no município de Nordre Follo, a 30 km de Oslo. Duas pessoas idosas, com mais de 90 anos, morreram devido às infecções.