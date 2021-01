Portugal registra novos recordes de contágio e mortes por covid-19

Às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial em Portugal, o país atingiu, neste sábado (23), novos recordes diários de contágio e de mortes por coronavírus - anunciou a autoridade sanitária nacional.



Com 274 óbitos adicionais registrados em 24 horas, o número total ultrapassou o limite das 10.000 mortes de covid-19 no sábado. As 15.333 infecções diárias detectadas também representam um novo aumento desde o início da pandemia, neste país de cerca de 10 milhões de habitantes.



Antes da publicação dos últimos números, Portugal já apresentava mais de 80 mil infecções na última semana, o que o coloca em primeiro lugar no mundo em número de novos casos em relação à sua população, superado apenas pelo enclave britânico de Gibraltar, de acordo com os dados coletados pela AFP das autoridades nacionais.



Submetidos há vários dias a um segundo confinamento geral, os portugueses são esperados nas urnas neste domingo para eleger seu presidente.



Segundo as pesquisas, o chefe de Estado em final de mandato, o conservador moderado Marcelo Rebelo de Sousa, deve ser reeleito no primeiro turno. No atual contexto de saúde, candidatos e observadores temem uma abstenção recorde, que pode se aproximar de 70%.