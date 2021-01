Morre icônico jornalista dos EUA Larry King, aos 87 anos

O icônico jornalista americano Larry King morreu neste sábado (23), aos 87 anos - informou sua empresa, a Ora Media.



A causa de seu falecimento não foi divulgada, mas, segundo vários jornais, Larry lutava há semanas contra a covid-19. O jornalista teve vários problemas de saúde nos últimos anos.



Com suas famosas tiradas e seus óculos pretos, King era conhecido por seu programa de entrevistas à rede CNN "Larry King Live", conduzido por ele por 25 anos.



"Durante 63 anos e em plataformas como rádio, televisão e meios digitais, as milhares de entrevistas, prêmios e reconhecimento global a Larry são um testamento de seu talento único e duradouro como comunicador", diz o comunicado da Ora Media divulgado no Twitter.



A longa lista dos entrevistados por King inclui todos os presidentes dos Estados Unidos desde 1974, líderes como Yasser Arafat, ou Vladimir Putin, e celebridades como Frank Sinatra, Marlon Brando e Barbra Streisand.



A última transmissão de "Larry King Live" foi em 2010, um programa emocionante com homenagens como, por exemplo, a do então presidente Barack Obama, que o considerava "um gigante da comunicação".



Assim que se soube da notícia de sua morte, começaram a chegar homenagens da mídia, da política e do mundo do cinema de Hollywood.



Entrevistado por diversas ocasiões por King, o presidente russo, Vladimir Putin, saudou a memória e "grande profissionalismo" do jornalista, anunciou o Kremlin.



"O presidente sempre apreciou seu grande profissionalismo e sua autoridade jornalística indiscutível", afirmou o porta-voz do chefe de Estado russo, Dmitri Peskov, de acordo com a agência de notícias Ria Novosti.



Putin elogiou seu "grande profissionalismo e autoridade jornalística inquestionável", acrescenta o comunicado do Kremlin.



A correspondente da CNN Christiane Amanpour se referiu a ele como "um gigante da comunicação e um mestre da entrevista com celebridades, ou chefes e chefas de Estado".



Ela acrescentou: "Seu nome é sinônimo de CNN e foi vital para o crescimento da rede. TODOS queriam estar no Larry King Live. Que ele descanse em paz."



A figura de "Star Trek" e das redes sociais George Takei destacou que King entendia "o triunfo e a fraqueza humana, igualmente", enquanto a atriz Kirstie Alley, famosa pela série "Cheers", dizia que ele era "um dos poucos apresentadores de 'talk show' que deixavam você falar".



- Amor pelo rádio -



Nascido Lawrence Harvey Zeiger, em 19 de novembro de 1933, em um lar humilde para imigrantes judeus russos no Brooklyn, King sempre disse que a única coisa que lhe interessava era ser locutor de rádio.



Aos 23 anos, mudou-se para a Flórida em busca de trabalho. Em 1957, tornou-se DJ de uma estação de rádio de Miami, quando mudou seu sobrenome para King porque o gerente lhe disse que Zeiger era "muito étnico".



Para outra estação de rádio de Miami, gravou transmissões de um restaurante com entrevistas feitas diante do público presente.



Em 1978, mudou-se para Washington para apresentar um programa de rádio noturno antes de ser detectado pela CNN.



A rede fundada em 1980 contratou King em 1985 para colocá-lo no comando de suas transmissões noturnas. "Larry King Live" foi ao ar de 1985 a 2010, seis noites por semana, com um alcance de mais de 200 países. A CNN estimou que ele realizou cerca de 30.000 entrevistas.



No auge de seu sucesso, o programa atraiu mais de um milhão de telespectadores a cada noite e fez de King a estrela da televisão por assinatura, ganhando mais de US$ 7 milhões ao ano.



Diante das críticas por ser, às vezes, muito brando com seus convidados, respondeu: "Não estou interessado em humilhá-los, não estou interessado em elogiá-los", disse ele à AFP em 1995. "Estou apenas curioso", completou.



Depois de deixar a CNN, transmitiu entrevistas em seu site e, mais tarde, apresentou o programa "Larry King Now" no Russia Today, uma rede internacional financiada pelo governo.



Sua vida privada também foi única: casou-se oito vezes - duas vezes com a mesma parceira - e se divorciou oito vezes.



"Em vez de adeus, que tal até logo", disse ele, com a voz embargada pela emoção, no último programa "Larry King Live".