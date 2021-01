EUA comunicam ao Afeganistão desejo de rever acordo com talibã

O governo Joe Biden comunicou ao Afeganistão sua vontade de rever o acordo assinado em fevereiro passado pelos Estados Unidos com o talibã, principalmente para "avaliar" o respeito dos rebeldes islamitas aos compromissos assumidos.



O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, telefonou esta manhã para o colega afegão, Hamdullah Mohib, a fim de expressar "o desejo dos Estados Unidos de que todos os líderes afegãos aproveitem esta ocasião histórica de paz e estabilidade". Sullivan também "manifestou claramente a intenção dos Estados Unidos de reexaminar o acordo de fevereiro de 2020 com o talibã, para, em particular, avaliar se este último honrou o compromisso de cortar todos os vínculos com grupos terroristas, reduzir a violência e manter negociações sérias com o governo afegão e outros atores", informou sua porta-voz.



O governo de Donald Trump fechou um acordo histórico com o talibã após 19 anos de guerra, que prevê a retirada total das forças americanas a partir de meados de 2021 em troca do compromisso dos rebeldes de não deixarem grupos terroristas agir nas áreas que controlam. O acordo também dispõe o início das primeiras conversas de paz diretas entre o talibã e autoridades de Cabul, que tiveram início em setembro, mas ainda não alcançaram resultados concretos, principalmente em relação à redução da violência.



O Afeganistão também foi um dos temas centrais do primeiro telefonema entre o novo secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, informou o Pentágono. No último dia 15, o governo Trump reduziu a 2,5 mil o contingente militar americano no Afeganistão, o número mais baixo desde 2001.