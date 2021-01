O julgamento do ex-presidente Donald Trump no Senado dos Estados Unidos começará na segunda semana de fevereiro, depois que o processo de impeachment for transmitido à Câmara Alta no início da semana que vem, informou o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, nesta sexta-feira (22).



"Assim que os textos forem redigidos, as apresentações dos partidos começarão na semana de 8 de fevereiro", disse Schumer a colegas no plenário do Senado.



O cronograma equivale essencialmente a um atraso de duas semanas, o que permitirá ao Senado debater outros temas até lá, incluindo os votos de confirmação para as nomeações do gabinete do presidente Joe Biden, além de um potencial pacote massivo de ajuda ao coronavírus.