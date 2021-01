Wall Street fecha com tendências opostas e Nasdaq bate novo recorde

A bolsa de Nova York encerrou sem tendências definidas nesta sexta-feira (22) sua primeira semana após a posse de Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos.



Segundo resultados provisórios do fechamento, o Nasdaq fechou com alta de 0,1%, que lhe permitiu registrar um novo recorde, a 13.543,06 pontos.



O Dow Jones Industrial Average fechou em baixa de 0,57%, a 30.996,98 pontos, e o S&P; 500 perdeu 0,30%, a 3.841,47 pontos, depois que Biden destacou nesta sexta que a pandemia de covid-19 deixará "mais de 600.000" mortos nos Estados Unidos.



"Estamos em 400.000 mortos, espera-se que cheguemos a muito mais de 600.000", disse o novo inquilino da Casa Branca, que nuncia havia mencionado uma cifra tão alta.



Entre os valores do dia, o IMB caiu mais de 10% devido a uma queda de seus ganhos trimestrais.



A Intel recuou 9,3%, apesar de resultados melhores do que o esperado no trimestre passado, e a Carnival perdeu 2,5%, com o cancelamento de novos cruzeiros e a necessidade de estender a pausa em suas operações por causa do coronavírus. Seus cruzeiros nos Estados Unidos não funcionarão até 30 de abril.