Grupos de esquerda protestam contra presidente Bukele em El Salvador

Simpatizantes da esquerda, ex-aliados do presidente de El Salvador Nayib Bukele, protestaram nesta sexta-feira (22) contra o presidente, a quem acusam de ter adotado medidas autoritárias durante a pandemia covid-19.



A manifestação ocorre um mês antes das eleições legislativas, onde o partido Novas Ideias (NI, liberal, conservador), promovido por Bukele, se prepara para conquistar a maioria.



Cerca de duzentas pessoas, integrantes de organizações sindicais e movimentos populares ligados ao ex-guerrilheiro e atual partido Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), se reuniram em um parque de San Salvador, pedindo "acabar com a ditadura" de Bukele.



"Não podemos permitir que o governo e Bukele continuem atuando como ditadores. Ele não fez nada por El Salvador e só quer impor sua lei", disse Wilfredo Berríos, líder da Frente Sindical Salvadorenha, a jornalistas durante a marcha.



Bukele também é acusado de não ter divulgado os gastos do governo para enfrentar a pandemia, que acumula 52.672 casos no país, com 1.540 mortes, e para a aprovação de projetos de infraestrutura que seriam prejudiciais ao meio ambiente.



A caminhada encontrou a rejeição de alguns cidadãos, que dentro de ônibus ou na própria rua gritaram manifestando seu apoio ao presidente.



"Aqui eles não vêm com mentiras, Bukele fez mais do que qualquer presidente em vários anos, é com ações, não com palavras, que o povo é ganho", disse a comerciante Esmeralda Hernández à AFP.



Bukele, ex-prefeito de San Salvador e Cuscatlán sob as bandeiras da FMLN, que mais tarde o expulsou, chegou à presidência em junho de 2019 com o apoio da conservadora Grande Aliança pela Unidade Nacional (GANA), que ainda o apóia.



Cerca de 5,4 milhões de salvadorenhos terão que eleger no dia 28 de fevereiro os 84 deputados do Congresso unicameral, além dos 262 prefeitos e seus conselhos municipais.