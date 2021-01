República Dominicana relaxa toque de recolher em meio à segunda onda da covid-19

O governo dominicano flexibilizou nesta sexta-feira (22) um toque de recolher e outras restrições impostas pela pandemia, enquanto o país registra um novo pico de casos positivos de covid-19 em meio a uma segunda onda do vírus.



A nação insular de 10,6 milhões de habitantes registrou até quinta-feira um total de 52.158 casos ativos do coronavírus, quase 50% a mais que os 35.057 reportados em agosto de 2020, no pico da primeira onda.



Porém, a vice-presidente, Raquel Peña, argumentou que o relaxamento obedece a "diminuição na taxa de positividade nos últimos dias" e a "clara queda da curva de contágios".



Na última semana, não diferente, a taxa de positividade passou de 21,5% à 22,05%, segundo número oficiais.



Peña indicou que o toque de recolher será entre 27 de janeiro e 8 de fevereiro entre às 19h (20h em Brasília) e às 5h de segunda-feira à sexta, e de 17h até ás 5h nos finais de semana.



Entretanto, o governo autorizou a reabertura de academias de musculação, que poderão funcionar a partir de quarta-feira com até 60% da capacidade, assim como os restaurantes, que antes operavam com 50%.



A República Dominicana acumulou até agora 201.145 contágios e 2.496 mortes por covid-19 desde que foi anunciado o primeiro caso em março de 2020.