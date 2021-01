Ocean Viking resgatou 149 imigrantes na costa da Líbia

O navio humanitário Ocean Viking resgatou 149 imigrantes em frente a costa da Líbia nesta sexta-feira (22), pouco depois de ter socorrido outros 119, anunciou a ONG SOS Mediterrâneo que opera a embarcação.



Entre os imigrantes resgatados há "pelo menos uma mulher grávida e várias crianças que necessitam de atenção médica", informou a associação com sede em Marseille, na França.



Em menos de 24 horas o Ocean Viking socorreu 268 imigrantes no Mediterrâneo.



O navio humanitário retomou suas operações de resgate em 11 de janeiro, depois de terem ficado presos cinco meses na Itália.



Segundo a diretora da ONG, Sophie Beau, o Ocean Viking é atualmente o único navio de resgate que opera na região. "Os outros estão presos pelas autoridades italianas", disse Beau.



No total, mais de 1.200 imigrantes morreram em 2020 no Mediterrâneo na tentativa de chegar à Europa.