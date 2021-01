Turquia envia mensagem clara à UE sobre sanções

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, alertou nesta sexta-feira (22) a União Europeia (UE) contra a decisão tomada em dezembro de sancionar Ancara, no fim de uma visita a Bruxelas para aliviar as tensões.



"Não se pode chegar a nenhum resultado com a linguagem das sanções", afirmou Cavusoglu em uma nota publicada em sua conta do Twitter, sobre seu encontro com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



O chanceler turco entregou aos presidentes das instituições europeias um convite do presidente Recep Tayyip Erdogan para visitar a Turquia e expôs as demandas de Ancara para a normalização das relações com a UE.



Cavusoglu também foi recebido durante o dia pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que apoiou Ancara a resolver suas disputas com a Grécia.



Seus interlocutores europeus receberam com satisfação a vontade do presidente turco de acabar com as tensões com os países da União Europeia.



"O diálogo é essencial, mas esperamos gestos credíveis", destacou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Os países europeus exigiram que a Turquia que "se abstenha de qualquer atividade que possa alimentar as tensões" e lembraram que tomarão sua decisão sobre as sanções em uma cúpula europeia em março a partir de uma avaliação do comportamento da Turquia, disse um funcionário europeu.



"Queremos ver se o compromisso da Turquia é duradouro ou só temporário", afirmou um diplomata europeu.



Os ministros das Relações Exteriores da UE abordarão na segunda-feira as relações entre o bloco e a Turquia.