Quatro detidos após incêndio em casa de repouso na Ucrânia

Quatro pessoas foram presas na Ucrânia devido ao incêndio no dia anterior em uma casa de repouso do leste do país e no qual 15 pessoas morreram, anunciaram as autoridades, que decretaram um dia de luto nacional.



"Quatro pessoas foram presas", disse no Facebook a procuradora-geral do país, Irina Venediktova.



Os quatro detidos são o proprietário do local, situado em Jarkov, no leste da Ucrânia; o homem que alugava o estabelecimento e sua esposa, que dirigia o local, e o gerente da casa.



Venediktova afirmou que há três hipóteses em análise: um incêndio criminoso, um curto-circuito ou uma má utilização dos aparelhos elétricos.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitou o local nesta sexta pela manhã e decretou um dia de luto nacional para sábado.



O incêndio aconteceu na noite de quinta-feira em um lar de idosos nos arredores de Jarkov. Quinze pessoas morreram e nove foram resgatadas, cinco delas foram hospitalizadas.



"O fogo se propagou muito rápido e todas as pessoas do segundo andar tinham dificuldades de mobilidade ou doenças mentais", disse à Zelenski o vice-ministro do Interior, Sergiy Yarovyi, no local.



Segundo as autoridades, os residentes pagavam, em média, mais de 400 euros mensais, um valor alto para a Ucrânia. A residência não estava registrada oficialmente e funcionava de forma ilegal.



O presidente afirmou que é preciso inspecionar esse tipo de estabelecimento em todo o país, um "desafio importante".



Além disso, Zelenski acrescentou que a polícia já encontrou outros seis estabelecimentos desse tipo em Jarkov.