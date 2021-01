O Senado dos EUA confirmou o general aposentado Lloyd Austin como Secretário de Defesa na nova administração de Joe Biden na sexta-feira (22), tornando-se o primeiro afro-americano a chegar à liderança do Pentágono.



Austin obteve apoio esmagador tanto dos democratas Biden quanto dos republicanos da oposição, apesar de exigir uma renúncia especial do Congresso por ser um militar recém-aposentado.



De acordo com o regulamento, um ex-militar deve estar aposentado por mais de sete anos para poder chefiar a pasta de Defesa.