O novo governo dos Estados Unidos deve suspender "incondicionalmente" as sanções impostas por Donald Trump contra o Irã se quiser salvar o acordo nuclear, alertou o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, em um artigo publicado na revista americana Foreign Affairs.



O governo de Joe Biden "deve começar removendo incondicionalmente, com efeito total, todas as sanções impostas, reimpostas ou retocadas [contra o Irã] desde que Trump assumiu o cargo", escreveu Zarif no artigo publicado nesta sexta-feira.