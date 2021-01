Israel abateu drone 'procedente do Líbano', diz Exército

O Exército israelense declarou nesta sexta-feira (22) que derrubou um drone que cruzou seu espaço aéreo vindo do Líbano ao longo da fronteira entre os dois países.



"Nossas tropas acabam de abater um drone que cruzou o espaço aéreo israelense vindo do Líbano. Esse drone foi seguido [à distância] pelo Exército durante toda a sequência do incidente", disse o Exército israelense em mensagem no WhatsApp à imprensa.



O Exército israelense não especificou se era um drone armado ou de vigilância, ou se era um aparelho de um particular ou pertencente, por exemplo, ao movimento xiita Hezbollah.



O incidente na fronteira entre o Líbano e Israel ocorreu poucas horas depois que ataques aéreos, atribuídos pela Síria a Israel, mataram quatro pessoas na província síria de Hama.



Contactado pela AFP, o Exército israelense recusou-se a comentar esta informação.



Desde a eclosão da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra posições do regime sírio e seus aliados, tropas iranianas e forças libanesas do Hezbollah.



Israel utiliza regularmente drones de observação sobre o Líbano, um país com o qual está tecnicamente em guerra. E os militares israelenses já interceptaram ou derrubaram drones vindos da Síria ou do Líbano.