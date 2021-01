New START: importante tratado de desarmamento nuclear entre Rússia e EUA

Rússia e Estados Unidos têm até 5 de fevereiro para prolongar um tratado-chave de desarmamento de seus arsenais nucleares, o New START, o último pacto deste tipo selado pelos dois velhos rivais da Guerra Fria.



Esses são os elementos-chave do texto que o novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, diz estar disposto a prolongar por mais cinco anos.



- Herança do "recomeço" -



O acordo foi assinado em 2010 na capital da República Tcheca, Praga, pelos dois presidentes da época: o americano Barack Obama e o russo Dmitri Medvedev. Foi um elemento fundamental da política de "recomeço" do momento, uma tentativa do governo americano de retomar as relações com o Kremlin.



As negociações sobre sua extensão antes de 5 de fevereiro ocorrem em um contexto de desconfiança mútua máxima, a maior desde a Guerra Fria, entre acusações de interferência eleitoral, de espionagem e, mais recentemente, de ataques cibernéticos.



- Redução dos arsenais -



O acordo New START estabelece que ambas as potências nucleares podem possuir, como máximo, 1.550 ogivas cada um (cerca de 30% do limite marcado em 2002). Também limita o número de lançadores e de bombardeiros pesados para 800, uma quantidade que, no entanto, ainda basta para destruir a Terra várias vezes.



O tratado também envolve uma série de inspeções mútuas das instalações militares, um pilar da política de desarmamento denominado "Confia, mas verifica", defendido pelo ex-presidente americano Ronald Reagan.



O processo de renovação do tratado é simples e exige apenas que Washington e Moscou o aprovem através de uma nota diplomática.



- Incluir a China? -



As negociações para renovar o acordo estiveram em ponto morto durante toda a presidência de Donald Trump, que queria incluir a China, outra potência nuclear importante, nas restrições dos arsenais.



Durante uma rodada de negociações organizada em Viena no ano passado, o emissário americano chegou a publicar no Twitter uma imagem da bandeira chinesa junto a uma cadeira vazia na sala de negociações. "A China não se apresentou", escreveu, apesar de a China não estar planejada para comparecer ao encontro.



- Último tratado -



Durante a presidência de Trump, Estados Unidos se retirou abruptamente de dois importantes tratados internacionais: o acordo sobre o programa nuclear iraniano e o "Tratado de Céus Abertos" sobre vigilância aérea.



Washington também saiu do tratado de desarmamento sobre as forças nucleares de alcance intermediário (INF), assinado durante a Guerra Fria com Moscou.



O último líder da União Soviética, Mijaíl Gorbachov, que em 1987 assinou o tratado INF com Ronald Reagan, fez um apelo para que Washington e Moscou prolongassem o acordo New START.



- Concessões mútuas -



Nos meses anteriores às eleições presidenciais americanas, Moscou e Washington fizeram concessões mútuas para prolongar o acordo New START, mas não chegaram a um acordo.



O presidente russo, Vladimir Putin, propôs prolongá-lo por um ano sem nenhuma condição prévia para ter a chance de realizar "negociações substanciais".



Biden, um dia depois de tomar posse do cargo, afirmou estar disposto a estender o tratado por cinco anos pelo bem da "segurança nacional".



Nesta sexta-feira, a Rússia recebeu com alegria esta proposta, mas disse que aguarda os detalhes para dar sua aprovação.



