Acusação contra Trump será enviada ao Senado na segunda-feira, diz líder democrata

A acusação contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump - indiciado pela Câmara de Representantes por "incitar uma insurreição" - será enviada ao Senado na segunda-feira (25), informou o chefe da maioria democrata na Câmara Alta, Chuck Schumer.



A líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, "informou-me que as acusações serão enviadas ao Senado na segunda-feira", disse Schumer em um debate no plenário, rejeitando as críticas dos republicanos de que Trump não pode ser submetido a um julgamento político porque ele não está mais no poder.



Este é o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente, que desta vez é acusado de incitar seus partidários a tomar o Capitólio em 6 de janeiro.



Esta etapa consiste na leitura das acusações, o que marca a abertura oficial do processo, mas ainda não está claro quando os debates acontecerão.



"Haverá um julgamento no Senado dos Estados Unidos e a condenação de Trump será votada", acrescentou.



No primeiro processo contra ele - que terminou em fevereiro de 2020 com sua sua absolvição -, o então presidente foi acusado de pedir à Ucrânia que investigasse ações de suposta corrupção vinculadas a Biden, seu rival político frente às eleições, que Trump acabou perdendo.



Naquele momento, Trump contou com o apoio quase total de seu partido, mas após os incidentes de 6 de janeiro deste ano e depois de sua campanha ferrenha para invalidar os resultados das eleições, este apoio foi reduzido.



Nesta semana, o líder dos republicanos do Senado, Mitch McConnel, disse no Capitólio que Trump "provocou" a multidão que invadiu o edifício.