Censo britânico acrescenta pergunta sobre identidade de gênero

O novo censo de população que o Reino Unido realizará este ano incluirá pela primeira vez uma pergunta sobre a identidade de gênero, anunciou o Escritório Nacional de Estatíscas (ONS) nesta sexta-feira (220.



O censo, que será lançado em 21 de março em todo o país exceto Escócia, acrescentará esta pergunta depois do questionamento sobre o sexo legal das pessoas, explicou seu responsável, Ian Diamond, à rádio BBC.



"Faremos pela primeira vez uma pergunta voluntária no questionário sobre a identidade de gênero", afirmou, destacando que só será aplicado aos maiores de 16 anos.



Esta informação é necessária porque "atualmente não há números oficiais sobre quem identifica seu gênero como diferente do sexo registrado ao nascer", disse a ONS.



O responsável de estatísticas da Escócia, Roger Halliday, sugeriu em dezembro que a pergunta sobre o sexo biológico fosse eliminada, já que significa uma invasão da privacidade daqueles que se identificam com outro gênero, e que fosse mantida apenas quando fosse relevante para tratamentos médicos.



Mas Diamond discordou nesta sexta-feira: "a pergunta sobre o sexo é precisamente a mesma pergunta feita desde 1801 e não temos (...) desde então violado nenhuma intimidade", disse.



Devido à pandemia, o censo será realizado em grande parte pela internet, informou Diamond.



A Escócia pospôs seu censo até março de 2022 devido ao coronavírus, portanto os resultados de todo o Reino Unido não serão conhecidos até então.